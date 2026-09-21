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Общество

В Псковской области сократился срок рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом

Сроки предоставления государственных услуг продолжает сокращать Социальный фонд. По действующим правилам, заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается в течение пяти рабочих дней. Сегодня специалисты отделения СФР по Псковской области выносят решение по 99 % заявлений раньше установленного срока, сообщили ПАИ в фонде.

Фото: ПАИ

«Сокращение сроков – это результат комплексной трансформации системы обслуживания. Выполняя поручение президента России, мы последовательно оптимизируем внутренние процессы. Уже в прошлом году срок рассмотрения был сокращён нашими специалистами вдвое: с десяти до пяти рабочих дней, в текущем – до трёх. Для семей Псковской области это означает, что средства материнского капитала они смогут использовать быстрее: на улучшение жилищных условий, образование детей или другие важные цели», – отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Большинство решений о распоряжении средствами материнского капитала принимается без дополнительных документов и личных обращений в клиентскую службу. Родителям достаточно направить электронное заявление, чтобы средства на выбранные цели были выделены. Сейчас онлайн-формат охватывает 98 % поступающих от жителей региона заявлений о расходовании материнского капитала, а 97 % всех решений по ним специалисты выносят только на основании заявления, без запроса у семьи других данных.

Так, за восемь месяцев 2026 года отделение СФР по Псковской области удовлетворило более четырёх тысяч заявлений семей о распоряжении материнским капиталом. Общая сумма средств, перечисленных семьям региона, составила порядка 1,5 млрд рублей.

Все возникшие вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 или написать в социальных сетях фонда.

Ранее сообщалось, что более 70 тысяч федеральных льготников Псковской области могут пересмотреть свой соцпакет до 1 октября.

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