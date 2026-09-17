Поддержка на каждом шаге: в Псковской области помогают ветеранам СВО с инвалидностью найти работу

11:38, 17 сентября 2026, ПАИ

Какие возможности при трудоустройстве предлагают работодатели участникам СВО с инвалидностью, рассказали социальный координатор сектора трудоустройства и организации обучения филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Наталья Федина и руководитель пресс-службы областного центра занятости населения Валерия Соловьёва на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.

Для работодателей предусмотрены различные меры поддержки, позволяющие адаптировать рабочее место под конкретного ветерана.

«Сейчас в Псковской области работодатель готовит специальное рабочее место для участника СВО с инвалидностью. На данный момент ветеран проходит переобучение по программе подготовки специалиста по охране труда, а предприятие параллельно создаёт необходимые условия для его будущей работы. Такой подход позволяет заранее подготовить рабочее пространство с учётом состояния здоровья сотрудника», – отметила Валерия Соловьёва.

В частности, среди мер поддержки предусмотрены субсидии за трудоустройство отдельных категорий граждан. Размер компенсации работодателю составляет от трёх до шести минимальных размеров оплаты труда.

Если у ветерана оформлена инвалидность, работодатель также может получить субсидию на оборудование специального рабочего места. Размер компенсации составляет до 200 тысяч рублей. Средства могут направляться на создание условий, соответствующих установленным требованиям и возможностям сотрудника.

Наталья Федина подчеркнула, что трудоустройство ветерана начинается с обращения в филиал фонда, кадровый центр или непосредственно к работодателю. Социальный координатор проводит беседу, выясняет профессиональный опыт, пожелания и потребность в обучении. При необходимости специалисты помогают составить резюме, подобрать вакансии и подготовиться к собеседованию.

Если для получения работы требуется новая квалификация, ветерану предлагают пройти профессиональное обучение или переобучение. Одновременно специалисты могут помочь восстановить документы, необходимые для трудоустройства, и решить связанные с медицинскими ограничениями вопросы.

Валерия Соловьёва добавила, что если ветеран обращается напрямую в кадровый центр, то карьерный консультант продолжает взаимодействовать с соискателем в первые месяцы после выхода на работу. Это позволяет своевременно решить возникающие вопросы и облегчить адаптацию сотрудника в коллективе.

Поддержка ветерана включает не только поиск вакансии, но и подготовку рабочего места, обучение, консультации и сопровождение после трудоустройства. Это помогает человеку работать с учётом индивидуальных обстоятельств.