Псковские НКО в сфере права, образования и религии получат помощь Фонда президентских грантов

14:16, 12 июня 2021, ПАИ

Региональные проекты в номинациях «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» и «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» поддержали на втором конкурсе 2021 года среди некоммерческих организаций. Полный список победителей опубликован на сайте Фонда президентских грантов.

Проект «Территория права» регионального отделения Ассоциации юристов России направлен на обеспечение доступности бесплатных услуг правового характера для людей старшего поколения, проживающих в районах Псковской области.

Образовательный проект «Педагог-робототехник» областной общественной организации «Центр развития кадрового потенциала» призван обучить действующих и будущих учителей школ Псковской области в сфере дополнительного образования по направлению «Робототехника».

Проект «Огонь Памяти» местной религиозной организации «Православный приход Храма апостолов Петра и Павла с Буя Псковской епархии Русской Православной церкви» посвящён укреплению братских партнерских связей между молодёжными патриотическими силами городов-побратимов Псков и Даугавпилс.

Всего в рамках конкурса были отмечены 13 проектов различных НКО из Псковской области.

Ранее ПАИ сообщало о победителях конкурса: шести псковских проектах по охране здоровья и проектах по сохранению исторической памяти и защите животных.