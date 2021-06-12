Жилой дом загорелся в Плюссе сегодня утром

11:45, 12 июня 2021, ПАИ

Возгорание в жилом доме в Плюссе произошло сегодня, 12 июня, утром. Сейчас с пожаром борются сотрудники МЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Плюсский край».

По словам очевидцев, одного из жителей трёхквартирного дома разбудил ребёнок.

Когда мужчина открыл дверь, то увидел пламя.

На данный момент пожар охватил крышу и большую площадь основной части здания.

По предварительным данным, никто не пострадал.

