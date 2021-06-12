Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Известный пианист Дмитрий Маслеев выступит сегодня в Пскове на горе Соколиха

Фото предоставлено пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области


Сегодня, 12 июня, на горе Соколиха под открытым небом пройдёт концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» с участием
Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солиста Дмитрия Маслеева (фортепиано). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Театрально-концертной дирекции». 

Дмитрий Маслеев - выпускник Московской консерватории, который уже прославился на весь мир. Как говорится в сообщении, музыкант неоднократно выступал в Мюнхенском филармоническом зале Гаштайг и Парижской филармонии. Он дебютировал с сольным концертом в музее Фонда Луи Виттона в Париже, в Карнеги-холле и в Корнер-холле в Торонто. Музыкант также сотрудничал с Филармоническим оркестром Французского радио, Национальным оркестром Лиона, Бамбергским симфоническим оркестром, Оркестром Кадакеса.

«Уже сегодня псковские зрители услышат виртуозную игру Дмитрия Маслеева на фортепиано и смогут по достоинству оценить его талант», - сообщает пресс-служба ТКД Псковской области.

Кроме того, гостем мероприятия станет солистка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано). 

Праздничную программу концерта составили увертюра к опере «Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова, «Вокализ» и Концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор С.В. Рахманинова. 

Вход на мероприятие осуществляется строго по пригласительным билетам в связи с эпидемиологической обстановкой.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Есть ли у вас любимый блогер?
Проголосовать >>>

12 июня 2021

Известный пианист Дмитрий Маслеев выступит сегодня в Пскове на горе Соколиха
11 июня 2021

Актриса Юлия Пересильд устроила небольшую пресс-конференцию в Instagram и ответила на вопросы своих подписчиков
10 июня 2021

Псковичей с семьями ждут на выставке «Александр Невский в изобразительном искусстве» в Печорах
09 июня 2021

Скончалась чешская актриса, сыгравшая главную роль в сказке «Три орешка для Золушки»
09 июня 2021

Мы с Урала – ПАИ-live c Николаем Зайцевым и Надеждой Старковой
09 июня 2021

Сцену устанавливают на горе Соколихе
09 июня 2021

В кармане пилота Ил-2 поисковики обнаружили лейтенантские звёздочки
09 июня 2021

Псковичи спонсировали поездку группы Drum&Jazz на музыкальный фестиваль в Екатеринбург

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...