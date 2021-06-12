Известный пианист Дмитрий Маслеев выступит сегодня в Пскове на горе Соколиха

15:10, 12 июня 2021, ПАИ



Сегодня, 12 июня, на горе Соколиха под открытым небом пройдёт концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» с участием

Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солиста Дмитрия Маслеева (фортепиано). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Театрально-концертной дирекции».

Дмитрий Маслеев - выпускник Московской консерватории, который уже прославился на весь мир. Как говорится в сообщении, музыкант неоднократно выступал в Мюнхенском филармоническом зале Гаштайг и Парижской филармонии. Он дебютировал с сольным концертом в музее Фонда Луи Виттона в Париже, в Карнеги-холле и в Корнер-холле в Торонто. Музыкант также сотрудничал с Филармоническим оркестром Французского радио, Национальным оркестром Лиона, Бамбергским симфоническим оркестром, Оркестром Кадакеса.

«Уже сегодня псковские зрители услышат виртуозную игру Дмитрия Маслеева на фортепиано и смогут по достоинству оценить его талант», - сообщает пресс-служба ТКД Псковской области.

Кроме того, гостем мероприятия станет солистка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано).

Праздничную программу концерта составили увертюра к опере «Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова, «Вокализ» и Концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор С.В. Рахманинова.

Вход на мероприятие осуществляется строго по пригласительным билетам в связи с эпидемиологической обстановкой.

