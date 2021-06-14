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Страна и мир

Умер экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко

В Москве после осложнений, вызванных коронавирусом, скончался бывший начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна и актера Станислава Садальского.

«Вчера умер от коронавируса в «легендарной Коммунарке» после первого укола вакциной «Спутник V»... Владимир Лысейко», - написал Садальский в Instagram.

Прощание состоится 18 июня на Троекуровском кладбище.

Владимир Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР и возглавлял управление Генпрокуратуры России по расследованию особо важных дел. В 2006 году он ушел в отставку. Лысейко курировал уголовное дело бывшего руководства ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, дела владельца «Медиа-Моста» Владимира Гусинского (по статье о мошенничестве), бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (по статье о взятке), а также расследование убийства телевизионного журналиста Владислава Листьева.

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