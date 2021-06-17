Нескучные каникулы: чем занять школьников летом. Лонгрид

14:35, 17 июня 2021, ПАИ

Лето наступило, а это значит, что у школьников впереди три месяца каникул, новых впечатлений, ярких эмоций и радостных встреч. Чтобы это время ребенок не проспал или не просидел в гаджетах, родителям придется подключить фантазию и воображение. Мы решили помочь мамам и папам и придумали несколько идей для веселых и познавательных каникул. Они прекрасно подойдут и тем, кто по той или иной причине большую часть лета проведет в городе, и тем, кто планирует отдых на море.