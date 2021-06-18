Региональный кубок и чемпионат по вейкбордингу организуют в этом году в вейк-парке Пскова

12:02, 18 июня 2021, ПАИ

Региональный кубок и чемпионат по вейкбордингу организуют в этом году в вейк-парке Пскова. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал основатель парка Павел Гарасенков.

«В этом году мы заявили в спорткомитет сразу три соревнования: два мероприятия пройдут тут и одно - в Великих Луках. У нас будет кубок Псковской области на базе нашего парка, затем, 30 июля, пройдет чемпионат, на который смогут приехать спортсмены со всей России и из-за рубежа», - уточнил Павел Гарасенков.

Павел отметил, что проблем с соблюдением необходимой во время пандемии дистанции на подобных соревнованиях нет. «Массовым мероприятием я бы это тоже не назвал. У нас не так много зрителей собирается, участников даже больше. В прошлом году было более 50 спортсменов. Разумеется, нужно соблюдать все правила. Мы, когда подавали заявку, получили список необходимых требований, среди которых обязательное наличие отрицательного ковид-теста», - отметил Павел Гарасенков.