Друг познается в воде: «Лука» Энрико Касароса — летние приключения морских чудовищ в солнечной Италии

18:49, 18 июня 2021, ПАИ

В кинотеатрах вышел «Лука» — новый оригинальный мультфильм от студии Pixar, режиссером которого выступил художник-раскадровщик Энрико Касароса, для него это дебют в полном метре. Кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов считает, что у режиссера получилась потрясающая, личная в первую очередь, пронзительная история о страхе сделать первый шаг навстречу новому.

Ихтиандр-подросток Лука (Джейкоб Тремблей) скучает в глубинах акватории Итальянской Ривьеры: изо дня в день он пасет крохотных пучеглазых рыбешек, потом, уныло виляя плавником, возвращается домой и слушает бредни от родителей — на суше опасно, а люди настоящие кровожадные монстры, следи за собой и будь осторожен, можно отхватить гарпуном по жабрам. Однажды Лука встречает такого же подводного обитателя — Альфредо, внушающего, что на поверхности совсем нечего бояться. Выясняется, что, выходя на сушу, амфибии принимают человеческий облик. И Лука с особой осторожностью, но все-таки выбирается из глубин, открывая для себя невероятно красивый и богатый на возможности мир.

Вдоволь подурачившись на небольшом островке, где живет Альфредо, двое новоиспеченных друзей решаются пойти еще дальше — отправиться в прибрежный городок Портороссо. Ведь их главная цель (впрочем, не столь замысловата) — заполучить легендарный мопед Vespa и уехать на нем прочь. Вскоре герои встречают рыжеволосую девочку Джулию, мечтающую выиграть местный спортивно-гастрономический марафон, и решают помочь ей в этом.

Режиссер нового оригинального мультфильма Pixar Энрико Касароса, дебютировавший с «Лукой» в полном метре, следует правилам «начинающего» теперь более глобально. Снимай о том, что знаешь, поройся внутри себя и вытащи что-то действительно сокровенное наружу — пожалуй, главный принцип, которым руководствовались и до сих пор, судя по всему, руководствуются все начинающие кинематографисты. Этим же и вооружается амбициозный Касароса во второй раз, решивший двигаться вперед и оставив раскадровку другим художникам. Поскольку позади собрался уже приличный опыт, а потолок уже хочется пробить: Касароса долгое время трудился над главными проектами Pixar — от «Рататуя» и «Тачек» до «Тайны Коко» — пока в 2011 году не выпустил анимационный короткий метр «Луна», номинированный впоследствии на «Оскар». Придумавшие и воплотившие в буквах «Луку» Майк Джонсон (написал «Душу») и Джесси Эндрюс («Я, Эрл и умирающая девушка») — такие же авторы на низком старте, как и Касароса. Поэтому взгляды и идеи всех троих здесь полностью совпали: мультфильм стал цельным и весьма личным высказыванием о страхе сделать первый шаг навстречу неизвестному.

Новое творение Pixar уже традиционно и как в первый раз ошеломляет невероятно реалистичной графикой, с особым старанием и трепетом в этот раз подошли к созданию водной поверхности и морских глубин. Поражает, разумеется, и маленький, но до невозможного уютный итальянский городок Портороссо (здесь, очевидно, вдохновлялись созвучным фильмом Хаяо Миядзаки): на полтора часа ты словно с головой проваливаешься в лучезарную Италию 50-х с рассекающими по тесным улицам, блестящими на солнце мотороллерами Vespa; крохотными домиками; фонтаном в центре городка; подозрительно посматривающими и перешептывающимися бабушками на лавке у порога. Вся живописная природа, потрясающие улицы с разноцветными постройками разного вида и размера — до дури милое зрелище, которое украшают национальные достижения и приметы. То тут, то там встречаются ретро-постеры главных итальянских (на самом деле и не только) кинокартин; герои горами уплетают пасту различных видов; старички тихонько играют на углу в шашки; ну а среди антагонистов можно выделить манерного и довольно стереотипного подростка-дуралея.

В «Луке», что удивительно, практически не ощущается дух времени, хоть действие и происходит где-то в 50-е. Это стилистически выверенная анимация, где как раз-таки сильно передается атмосфера безвременности: беззаботное лето тут, кажется, абсолютно бесконечное, и зритель сразу поддается этой магии. Ослепительно яркие, роскошные итальянские каникулы, куда непременно хочется попасть. И по темпу, настроению и визуалу «Лука» ближе не к работам Феллини (ему, к слову, тут передан привет в виде постера «Дороги»), Марка Твена и Жюля Верна, а, скорее, соседствует рядом с короткометражной работой Уэса Андерсона «Кастелло-Кавальканти» — там точно так же, до мельчайших деталей, все пронизано любовью к Италии. Еще больше итальянского должен был привнести в мультфильм величайший композитор Эннио Морриконе: планировалось, что он напишет музыку к фильму, но автор саундтрека к картинам «Серджо Леоне» скончался летом 2020 года.

«Лука» — увлекательнейший и порой завораживающий мультфильм, герои которого разрываются между жизнью в мире фантазий и суровой реальностью, где для преодоления собственных предрассудков и достижения поставленных целей приходится чем-то (кем-то) жертвовать, идти напролом, ломая по дороге копья. Своей личной историей, помещенной внутри такого привычно трогательного и пронзительного для Pixar мультфильма, Энрико Касароса ведет диалог, в первую очередь, с такими же сомневающимися созидателями, творцами, авторами — необходимо выбираться на поверхность и искать себя; а уже потом — постановщик рассуждает об истинной дружбе, предательстве, испытаниях и умении прощать. Пусть «Лука» и не достает до уровня мультфильмов-титанов Pixar: здесь слишком мало философского и довольно много будничного. Но в этом и заключается вся прелесть и сила фильма — это всего лишь летнее приключение, основанное на дорогих режиссеру собственных воспоминаниях, ему просто не требуется быть настолько сложным и задаваться экзистенциальными вопросами. За этим как раз можно заглянуть в «Душу», а за естественной, красочной и все же вышибающей по итогу слезу историей о беззаботном детстве — лучше нырнуть к «Луке».