Всемирный день детского футбола отмечается сегодня
19 июня отмечается Всемирный день детского футбола (World Children's Football Day). Праздник появился в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН, сообщает портал calend.ru.
Организаторы ставили основной задачей при учреждении праздника популяризацию одного из самых популярных вида спорта в мире. Кроме того, нужно было продвигать здоровый образ жизни.
По мнению ООН, всемирный день детского футбола обязан стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследует и ФИФА (Международная Федерация футбола).
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