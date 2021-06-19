Всемирный день детского футбола отмечается сегодня

10:51, 19 июня 2021, ПАИ

19 июня отмечается Всемирный день детского футбола (World Children's Football Day). Праздник появился в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН, сообщает портал calend.ru.

Организаторы ставили основной задачей при учреждении праздника популяризацию одного из самых популярных вида спорта в мире. Кроме того, нужно было продвигать здоровый образ жизни.

По мнению ООН, всемирный день детского футбола обязан стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследует и ФИФА (Международная Федерация футбола).