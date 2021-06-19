Желаемый уровень зарплаты в 2021 году назвали россияне

10:02, 19 июня 2021, ПАИ

Жители России хотели бы в среднем зарабатывать 131,6 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В частности, мужчины мечтают о зарплате в 144,3 тысячи рублей в месяц, женщины — 107 тысяч рублей в месяц.

Согласно данным исследования, по 14% представителей обоих полов оценили свой уровень счастья на пять баллов. В это же время 24% женщин оценили его на четыре была против 18% среди мужчин. Среднюю оценку своему уровню счастья дали треть женщин (33%) и мужчин (32%), по два бала — 16% против 14% соответственно. Опрос также показал, что мужчины (20%) чувствуют себя более несчастными, чем женщины (15%).

В исследование приняли участие более пяти тысяч человек из всех российских регионов.