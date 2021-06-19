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Страна и мир

Ввести льготы семьям с детьми при смене жилья предложил президент России

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. Об этом глава государства заявил на XX съезде партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости. 

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», - сказал Путин, пояснив, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.

«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», - объяснил Путин.

Он предложил освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если «в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья». 

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