Путин: В России необходимо запустить программу капремонта школ
Президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» заявил, что в России нужно запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, а партия «Единая Россия» будет держать ее на контроле. Об этом пишет РИА Новости.
«Прошу правительство совместно с регионами с участием «Единой России» подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы», - заявил глава государства.
Он также добавил, что региональные отделения партии обязаны держать на контроле реализацию этой программы.
«Для справки, 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 - в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо», - сообщил Путин.
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