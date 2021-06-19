Путин: В России необходимо запустить программу капремонта школ

15:15, 19 июня 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» заявил, что в России нужно запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, а партия «Единая Россия» будет держать ее на контроле. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу правительство совместно с регионами с участием «Единой России» подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы», - заявил глава государства.

Он также добавил, что региональные отделения партии обязаны держать на контроле реализацию этой программы.

«Для справки, 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 - в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо», - сообщил Путин.