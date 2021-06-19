Еще 50 миллиардов рублей на развитие транспорта выделят в России

15:21, 19 июня 2021, ПАИ

Власти России выделят дополнительно 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

«Что касается общественного транспорта, помимо инфраструктурных кредитов, дополнительно направим регионам ещё 50 миллиардов рублей на проекты по его развитию и модернизации. Заодно поддержим и промышленность», - сказал Путин.