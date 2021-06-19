30 миллиардов рублей на ремонт дорог предложено выделить регионам России

15:42, 19 июня 2021, ПАИ

На пленарном заседании съезда «Единой России» 19 июня президент РФ Владимир Путин предложил выделить регионам дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонтные работы дорог. Как пишет РИА Новости, глава государства предложил также направить средства в ближайшие дни.

«Я предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог. Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие» - сказал президент.

По его словам, скорое выделение допсредств нужно для того, чтобы на местах власти могли использовать их уже в летние и осенние месяцы, «в период оптимальной для проведения качественных дорожных работ».