Кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах назвал Владимир Путин

16:57, 19 июня 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» 19 июня предложил кандидатуры в первую пятерку федерального списка партии на предстоящих выборах. Об этом пишет РИА Новости.

В пятерку, как считает глава государства, должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые», - сказал президент.

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, эти пять фамилий — их совместное предложение с Путиным.