Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Собственные стандарты кибербезопасности разработают в России

В России разрабатываются собственные стандарты обеспечения национальной кибербезопасности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.

По его словам, страна должна выстроить информационный суверенитет, поскольку сама является постоянным объектом кибератак. «Я думаю, что сейчас для нас наиболее актуально — это выращивание собственных технологических стандартов, которые обеспечат кибербезопасность России», - сказал он, добавив, что сейчас невозможно договориться о международных параметрах кибербезопасности.

«Как с криптовалютами, ровно та же самая ситуация. Пока нет серьезного доверия, о чем-то всерьез договориться невозможно. Поэтому правильнее укреплять собственную безопасность, а для этого нужны собственные технологические стандарты и технологии», - добавил Песков.

В числе разработок — квантовая коммуникация. Ожидается прорыв в этой сфере.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

20 июня 2021

Коронавирусная инфекция стала вести себя более агрессивно и непредсказуемо

20 июня 2021

Прощание с Анатолием Лысенко пройдет 23 июня в телецентре «Останкино»
20 июня 2021

Владимир Путин пообещал, что оклад медиков больше не будет зависеть от региона
20 июня 2021

Минтруд допустил отстранение сотрудников от работы без прививки от коронавируса
19 июня 2021

Минтруда рассмотрит возможность декретных выплат для бабушек и дедушек

19 июня 2021

Кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах назвал Владимир Путин
19 июня 2021

Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую политику
19 июня 2021

Путин: В России необходимо запустить программу капремонта школ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...