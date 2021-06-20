Собственные стандарты кибербезопасности разработают в России

09:40, 21 июня 2021, ПАИ

В России разрабатываются собственные стандарты обеспечения национальной кибербезопасности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.

По его словам, страна должна выстроить информационный суверенитет, поскольку сама является постоянным объектом кибератак. «Я думаю, что сейчас для нас наиболее актуально — это выращивание собственных технологических стандартов, которые обеспечат кибербезопасность России», - сказал он, добавив, что сейчас невозможно договориться о международных параметрах кибербезопасности.

«Как с криптовалютами, ровно та же самая ситуация. Пока нет серьезного доверия, о чем-то всерьез договориться невозможно. Поэтому правильнее укреплять собственную безопасность, а для этого нужны собственные технологические стандарты и технологии», - добавил Песков.

В числе разработок — квантовая коммуникация. Ожидается прорыв в этой сфере.