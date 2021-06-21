Псковские поэты получили дипломы XII международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»

13:57, 21 июня 2021, ПАИ

Поэты, члены Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Валерий Мухин, Надежда Камянчук и Людмила Скатова награждены дипломами XII международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Форум проводится в рамках славянского форума искусств «Золотой Витязь» и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Организаторами форума являются международный форум «Золотой Витязь», Союз писателей России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), издательский совет Русской православной церкви.

В форуме приняли участие 358 человек из 22 стран: России, Аргентины, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, ДНР, Израиля, Казахстана, Китая, Колумбии, ЛНР, Польши, Румынии, Северной Македонии, Сербии, США, Франции, Узбекистана, Украины, Эстонии.

Участники форума представили свои произведения в девяти номинациях: поэзия, проза, публицистика, литературоведение, история славянских народов, литература для детей и юношества, художественный перевод, литературный киносценарий, драматургия.

По итогам конкурсного отбора поэты Псковской области отмечены дипломами:

- Валерий Мухин награжден дипломом за книгу избранной лирики «Русский дух»;

- Надежда Камянчук награждена дипломом за поэтический сборник «Рождение стиха»;

- Людмила Скатова награждена дипломом за книгу стихов «Роза на тротуаре».

Как отметил председатель правления Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Игорь Смолькин, награды такого уровня получают только лучшие писатели России — те, которыми страна может по праву гордиться.