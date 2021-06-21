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Спорт

Данию следует наказать: сегодня заключительная игра России в рамках группы на Евро-2020

Форвард сборной России Артем Дзюба. Фото Instagram

Сборная России сегодня, 21 июня, сыграет против Дании в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени, ссобщает Официальный телеграм-канал Псковской области.

Это встреча последняя для нашей команды в рамках группы. В случае победы или ничьей (при условии, что Бельгия обыграет Финляндию), наша сборная сможет выйти в плей-офф Евро-2020. Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

Сборные России и Дании впервые сыграют друг с другом в рамках чемпионата Европы.

Матч Россия — Дания в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 21:45 (мск)

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