Псковской штурман Маргарита Гребёнкина получила Кубок России по ралли

19:03, 22 ноября 2026, ПАИ

Псковский штурман Маргарита Гребёнкина победила на Кубке России по ралли в зачёте 1600Н. Церемония награждения по итогам сезона прошла в Москве в отеле «Монарх» в рамках Gala rally party. Об этом сообщает промоутер соревнований ASMG.



Фото: ASMG



Фото: ASMG



Фото: ASMG



Фото: ASMG



Фото: ASMG



Фото: ASMG



Фото: ASMG



Фото: ASMG















Гребёнкина стала обладательницей национального кубка в зачёте 1600Н по итогам сезона. Заключительный этап – ралли «Альметьевск» – экипаж псковской штурмана и пилота Александра Становова из Ярославской области завершить не смог: за 1,5 километра до финиша машина сошла из-за поломки коробки передач. Однако накопленных за сезон баллов Гребёнкиной хватило, чтобы сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице. В течение сезона экипаж выиграл ралли «Белые Ночи» и «Пушкинские Горы», стал серебряным призёром ралли «900 озёр» и бронзовым – на гонках «Голубые озёра».

Для Гребёнкиной это второй крупный трофей в карьере. В 2023 году она становилась чемпионкой России по ралли в зачёте R2. Сама спортсменка назвала нынешнюю победу командной заслугой, отметив значительный рост скорости экипажа по сравнению с чемпионским сезоном.

На церемонии в Москве награды получили более 40 сильнейших российских спортсменов, а также члены команд и организаторы соревнований.