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Культура

О путешествии по США расскажет псковичам Антон Кротов

22 июня в 19:00 в клубе путешествий имени Глеба Травина «Тропы» при Псковском театре драмы состоится лекция легендарного путешественника Антона Кротова «США для начинающих: путешествия и жизнь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Гость расскажет о том, как просто, бюджетно и увлекательно путешествовать по Соединённым Штатам.

Антон Кротов — российский путешественник, писатель, автор книг для путешественников, основатель и экс-президент московской Академии Вольных Путешествий (АВП). Активно путешествует с 1991 года. Организовал и осуществил множество уникальных экспедиций в труднодоступные уголки Евразии и Африки, по которым впоследствии были написаны книги.

Встреча пройдет в Новом зале Псковского театра драмы. Вход свободный, по предварительной записи. Записаться на встречу можно в соцсетях проекта «Ветка» или по телефону 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).

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