Погибшая женщина обнаружена на месте пожара в Порхове
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
-
Фото: Газета "Порховский вестник"
Погибшая женщина обнаружена на месте пожара в Порхове, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».
Сегодня в 11 часов на пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании жилого дома на ул. Загородной в Порхове. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
По предварительной информации, на месте пожара обнаружено тело 54-летней женщины. На месте происшествия работают пожарные, врачи скорой медицинской помощи, электрики и следователи.
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