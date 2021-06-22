Погибшая женщина обнаружена на месте пожара в Порхове

13:23, 22 июня 2021, ПАИ



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



Фото: Газета "Порховский вестник"



















Погибшая женщина обнаружена на месте пожара в Порхове, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».

Сегодня в 11 часов на пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании жилого дома на ул. Загородной в Порхове. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, на месте пожара обнаружено тело 54-летней женщины. На месте происшествия работают пожарные, врачи скорой медицинской помощи, электрики и следователи.