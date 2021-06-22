30 зараженных ковидом человек находятся на ИВЛ в реанимации Псковской областной инфекционной больницы

16:27, 22 июня 2021, ПАИ

В реанимации Псковской областной инфекционной больницы на ИВЛ находятся 30 человек, зараженных COVID-19. Об этом рассказала главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на заседании оперативного штаба 22 июня.

По ее словам, в Пскове 70 пациентов обратились в приемный покой, 39 из них госпитализировали. В Великих Луках было 23 обращения граждан, госпитализировано 10 человек. Всего за вчерашний день было 104 обращения за медпомощью в связи с коронавирусом.

«По сравнению с 2020 годом клиническая картина ковида претерпела изменения, в 80% случаев — развитие бактериальных инфекций, температура держится длительное время, цифры достигают 40 градусов. Потеря обоняния в настоящее время встречается реже, не нужно ждать, пока пропадет вкус и запах», - рассказала Повторейко.

Кроме того, она подчеркнула, что появились нетипичные симптомы коронавируса: боль в глазах, повышенное артериальное давление, выраженная слабость.

«Схемы, которые работали раньше, стали неэффективны, вынуждены подстраиваться под новую разновидность ковида, ждем новые рекомендации. При 30-40% поражения легких видим критические формы болезни», - пояснила главврач.