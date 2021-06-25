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Происшествия

В Великолукском районе поваленные ураганом деревья перекрыли автодорогу

Фото с места происшествия: Газета "Наш путь"

В Великолукском районе деревья перекрыли автодорогу. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

Сегодня, 25 июня, в районе деревни Суханово в Великолукском районе автодорогу перекрыли, поваленные ураганным ветром деревья.

Водители собственными силами расчищали путь.

  • Ураганный ветер поварил деревья в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
  • Ураганный ветер поварил деревья в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
  • Ураганный ветер поварил деревья в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
  • Ураганный ветер поварил деревья в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
  • Ураганный ветер поварил деревья в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
  • Ураганный ветер поварил деревья в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
  • Ураганный ветер поварил деревья в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
  • Ураганный ветер поварил деревья в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района

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