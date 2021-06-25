В Великолукском районе поваленные ураганом деревья перекрыли автодорогу

20:26, 25 июня 2021, ПАИ

В Великолукском районе деревья перекрыли автодорогу. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.

Сегодня, 25 июня, в районе деревни Суханово в Великолукском районе автодорогу перекрыли, поваленные ураганным ветром деревья.

Водители собственными силами расчищали путь.