В Великолукском районе поваленные ураганом деревья перекрыли автодорогу
В Великолукском районе деревья перекрыли автодорогу. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь» Великолукского района.
Сегодня, 25 июня, в районе деревни Суханово в Великолукском районе автодорогу перекрыли, поваленные ураганным ветром деревья.
Водители собственными силами расчищали путь.
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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