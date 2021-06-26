На празднике «Алые паруса» с губернатором Санкт-Петербурга случился конфуз
На открытии праздника «Алые паруса» губернатор Петербурга Александр Беглов пожелал выпускникам доброго пути и попытался символически ударить в рынду. Но что-то пошло не так, сообщает телеграм-канал «Лентач». На видео видно, как он подошёл к рынде, ухватился за верёвку от её языка и попытался дёрнуть. Но верёвка осталась в руках чиновника.
Ранее ПАИ сообщало, что открытия праздника ждали тысячи подростков и большинство были без масок.
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