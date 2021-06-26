На празднике «Алые паруса» с губернатором Санкт-Петербурга случился конфуз

00:01, 26 июня 2021, ПАИ

На открытии праздника «Алые паруса» губернатор Петербурга Александр Беглов пожелал выпускникам доброго пути и попытался символически ударить в рынду. Но что-то пошло не так, сообщает телеграм-канал «Лентач». На видео видно, как он подошёл к рынде, ухватился за верёвку от её языка и попытался дёрнуть. Но верёвка осталась в руках чиновника.

Ранее ПАИ сообщало, что открытия праздника ждали тысячи подростков и большинство были без масок.

