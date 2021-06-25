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Общество

На «Алых парусах» в Санкт-Петербурге тысячи подростков находятся без масок

Совсем недавно Санкт-Петербург установил антирекорд по количеству смертей от коронавируса. Фото скан видео

В Санкт-Петербурге выпускники, ожидающие,  начала праздника «Алые паруса», тысячами собрались на набережной. Подавляющее большинство из них совсем без масок или с масками, спущенными на подбородки.

«В этом году из-за пандемии количество зрителей ограничили — на Дворцовую площадь и набережную Невы смогли попасть только петербургские выпускники. Каждый из них прошел контроль температуры и надел маску. Для посторонних вход закрыли», - пишет Пятый канал.

Меж тем вчера, по сообщению РБК, за последние сутки в России от COVID-19 умерло 568 человек, что стало максимумом с 28 января. При этом сразу 191 смерть пришлась на Москву и Петербург – так много жертв коронавирус за одни сутки не уносил здесь ни разу.
 

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