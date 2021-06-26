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Культура

Учащиеся Новоржевской детской школы искусств вновь стали музыкальными лауреатами

Хореографический ансамбль «Акварель» и вокалистка Анастасия Поковба приняли участие в Vlll Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Псков», пишет газета «Земля Новоржевская» со ссылкой на преподавателя ДШИ Екатерину  Марчук.

Новоржевцы с успехом выступили на фестивале. Ансамбль «Акварель» награждён дипломом лауреата III степени, а Анастасия Поковба – дипломом лауреата I степени.

«Настя награждена ещё и дипломом номинанта на международную премию «StART ЗВЕЗДЫ». От всей души поздравляем победителей и их преподавателей! Дальнейших вам успехов, творческого вдохновения, новых высоких побед», – пишет издание.

 

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