Город мастеров, показ мод и аэростат: День города пройдёт в Великих Луках 22 августа
Гостей и жителей Великих Лук ждут развлекательные мероприятия в честь Дня города 22 августа. В программе – турнир по ловле рыбы с берега, интерактивная площадка «Молодёжный квартал», гастрономическая площадка, феерия аэростатов и многое другое. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.
В городе праздничные мероприятия пройдут в нескольких локациях: остров Дятлинка, площадь Вознесения, площадь Ленина, парк «Петровский», Летняя эстрада, «Луки-парк», площадь Матросова.
Спортивные соревнования пройдут на острове Дятлинка утром. Принять участие можно в турнире по стритболу, футболу, пляжному волейболу и настольному теннису.
Церемония открытия Дня города состоится на площади Вознесения в 11:00. В парке «Петровский» жителей ждут ярмарка, поэтическая и гастрономическая площадки. Также будут работать фотозоны и выставки, для участников проведут мастер-классы. Найти их можно будет на интерактивных площадках.
Праздничные концерты будут идти целый день, а их кульминацией станет выступление российской певицы Анастасии Спиридоновой. Завершающим мероприятием дня станет феерия аэростатов, которую можно будет увидеть с площади Матросова после концерта в 21:00.
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