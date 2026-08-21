Город мастеров, показ мод и аэростат: День города пройдёт в Великих Луках 22 августа

10:30, 21 августа 2026, ПАИ

Гостей и жителей Великих Лук ждут развлекательные мероприятия в честь Дня города 22 августа. В программе – турнир по ловле рыбы с берега, интерактивная площадка «Молодёжный квартал», гастрономическая площадка, феерия аэростатов и многое другое. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

В городе праздничные мероприятия пройдут в нескольких локациях: остров Дятлинка, площадь Вознесения, площадь Ленина, парк «Петровский», Летняя эстрада, «Луки-парк», площадь Матросова.

Спортивные соревнования пройдут на острове Дятлинка утром. Принять участие можно в турнире по стритболу, футболу, пляжному волейболу и настольному теннису.

Церемония открытия Дня города состоится на площади Вознесения в 11:00. В парке «Петровский» жителей ждут ярмарка, поэтическая и гастрономическая площадки. Также будут работать фотозоны и выставки, для участников проведут мастер-классы. Найти их можно будет на интерактивных площадках.

Праздничные концерты будут идти целый день, а их кульминацией станет выступление российской певицы Анастасии Спиридоновой. Завершающим мероприятием дня станет феерия аэростатов, которую можно будет увидеть с площади Матросова после концерта в 21:00.