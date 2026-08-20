Михаил Ведерников – о выставке «Россия начинается здесь»: Это отличная возможность по‑новому взглянуть на родные места

23:59, 20 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области пригласил жителей региона посетить выставку «Россия начинается здесь».

«С 24 по 30 августа Финский парк превратится в живую карту региона: каждый муниципалитет представит свои главные достижения, историю и культуру, чтобы показать, чем он живёт и гордится», – отметил губернатор.

Гостей выставки ждут самобытные сувениры, уникальные изделия местных ремесленников, а также дегустация традиционных блюд. Посетители смогут не только попробовать местную кухню, но и узнать секреты приготовления угощений.

На главной сцене ежедневно будут проходить тематические мероприятия и выступления творческих коллективов со всей области.

«Выставка – отличная возможность по‑новому взглянуть на родные места и по‑настоящему прочувствовать колорит Псковской области. До встречи в Финском парке – пусть эти дни подарят яркие впечатления и новые открытия!» – написал глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Мероприятие станет продолжением традиции, начатой в 2024 году: тогда выставка проходила в рамках празднования 80-летия образования Псковской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.