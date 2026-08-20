Шествие участников откроет фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове

21:43, 20 августа 2026, ПАИ

XII Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится в Финском парке в Пскове 23 августа. Мероприятие приурочено ко Дню образования Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В 15:00 в Летнем саду на Октябрьском проспекте стартует шествие участников, которое завершится в Финском парке. В 16:30 состоится открытие фестиваля и выступление оркестра волынщиков City Pipes (Москва) – одного из ярчайших представителей кельтской музыкальной культуры в России, отметили организаторы.

На фестивале будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.

В 18:00 гостей фестиваля ждут концертные программы с участием коллективов из республик Карелия и Беларусь, Ленинградской и Псковской областей.

Позже состоится зажжение фестивального огня, а далее все участники пройдут с факелами в парк Строителей на фольклорную вечерку.