Шествие участников откроет фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове
XII Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится в Финском парке в Пскове 23 августа. Мероприятие приурочено ко Дню образования Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
В 15:00 в Летнем саду на Октябрьском проспекте стартует шествие участников, которое завершится в Финском парке. В 16:30 состоится открытие фестиваля и выступление оркестра волынщиков City Pipes (Москва) – одного из ярчайших представителей кельтской музыкальной культуры в России, отметили организаторы.
На фестивале будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.
В 18:00 гостей фестиваля ждут концертные программы с участием коллективов из республик Карелия и Беларусь, Ленинградской и Псковской областей.
Позже состоится зажжение фестивального огня, а далее все участники пройдут с факелами в парк Строителей на фольклорную вечерку.
В правительстве Псковской области открылась экспозиция, посвящённая фестивалю «Псковские каникулы»