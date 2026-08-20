Владимир Орлов презентовал новую книгу в Великих Луках

23:23, 20 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках состоялась презентация новой книги почётного гражданина города, выдающегося краеведа Владимира Викторовича Орлова «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть II». Издание стало продолжением масштабного краеведческого проекта автора и вышло в год 860‑летия города. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Новая книга выходит в юбилейный год основания города – к 860‑летию Великих Лук. Работа Владимира Орлова посвящена советскому периоду – послевоенному восстановлению Великих Лук, развитию предприятий, школ, учреждений культуры, улиц и микрорайонов. При этом центральное место в книге занимают люди, которые после практически полного разрушения города заново создавали его своими руками.

«Владимир Викторович Орлов много лет по крупицам собирает эту историю, возвращает нам имена, события, фотографии, воспоминания. Его книги – это не просто краеведческие исследования, а возможность увидеть Великие Луки глазами людей разных поколений, лучше понять характер нашего города и тех, кто его создавал», – подчеркнул Александр Козловский.

Издание выпущено в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» при поддержке благотворительного фонда «Земляки» и единомышленников.

Ранее, в октябре прошлого года, были переизданы другие труды краеведа – «Окно в исчезнувший мир. Великие Луки» и «Путешествие в прошлое. Великие Луки». Все книги переданы в библиотеки, школы, колледжи, вузы, музеи и общественные организации города. Эта традиция была продолжена и на презентации второй части: экземпляры новой книги также поступили в учреждения, чтобы с историей родного города могло знакомиться как можно больше великолучан, в первую очередь молодёжь.

«Спасибо Владимиру Викторовичу за огромный труд, преданность Великим Лукам и желание сохранить память о городе для следующих поколений. Спасибо всем, кто поддержал нашего земляка в такой важный для него и города день. Уверен, этот большой краеведческий проект ещё не раз откроет нам новые страницы истории нашей малой родины!» – поблагодарил Александр Козловский автора за труд и преданность городу.

Ранее сообщалось, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает интернет-пользователей на новую видеоэкскурсию.