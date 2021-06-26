Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

О вреде холодных продуктов в жару предупредила врач

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Атаман рассказала, почему опасно есть холодные продукты во время жары. Об этом пишет газета «Известия».

По ее словам, мороженое и холодные напитки в сильную жару могут вызвать ОРЗ и простуду, а также дополнительный стресс в организме из-за резкого перепада температур. Если есть мороженое в жару, то происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, а это чревато простудой и ОРЗ.

«В процессе поедания мороженого надо следить за собой. Если появились признаки того, что горлу некомфортно, то есть уже переизбыток холода, надо набраться силы воли и просто отказаться от мороженого», - рассказала Анастасия Атаман.

Она посоветовала перед употреблением мороженого попробовать губами, чтобы оценить температуру, и если оно слишком холодное, лучше всего его нагреть до комфортной температуры. Во время жары специалист порекомендовала пить теплый чай, напитки из шиповника и компот из сухофруктов без сахара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

26 июня 2021

Долларовый миллионер Олег Бурлаков умер из-за коронавируса
26 июня 2021

В России зафиксировали двукратный рост доли проблемных кредитов, взятых заёмщиками младше 25 лет
26 июня 2021

Исландия первая в Европе сняла все внутренние противоковидные ограничения
25 июня 2021

Крупный град выпал в Польше
25 июня 2021

Миллионерша из Великобритании похоронила своего мужа дельфина
25 июня 2021

Только 13 стран привили больше половины населения от коронавируса
24 июня 2021

Шесть часов по городским маршрутам Цюриха ездил в трамвае труп мужчины
24 июня 2021

Новую версию ОС Windows представила корпорация Microsoft

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...