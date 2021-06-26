О вреде холодных продуктов в жару предупредила врач

09:44, 28 июня 2021, ПАИ

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Атаман рассказала, почему опасно есть холодные продукты во время жары. Об этом пишет газета «Известия».

По ее словам, мороженое и холодные напитки в сильную жару могут вызвать ОРЗ и простуду, а также дополнительный стресс в организме из-за резкого перепада температур. Если есть мороженое в жару, то происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, а это чревато простудой и ОРЗ.

«В процессе поедания мороженого надо следить за собой. Если появились признаки того, что горлу некомфортно, то есть уже переизбыток холода, надо набраться силы воли и просто отказаться от мороженого», - рассказала Анастасия Атаман.

Она посоветовала перед употреблением мороженого попробовать губами, чтобы оценить температуру, и если оно слишком холодное, лучше всего его нагреть до комфортной температуры. Во время жары специалист порекомендовала пить теплый чай, напитки из шиповника и компот из сухофруктов без сахара.