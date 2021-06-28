Пункт вакцинации от коронавируса в «Акваполисе» переехал

14:30, 28 июня 2021, ПАИ

Пункт вакцинации в торговом комплексе «Акваполис» переместился со второго этажа на цокольный этаж (подземная парковка), сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции производится в торговых комплексах «Акваполис», «Империал» ежедневно с 10:00 до 20:00, на стоянке возле магазина «Леруа Мерлен» ежедневно с 10:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

Также продолжается вакцинация в подразделениях поликлиники: поликлиника №1 – улица Кузнецкая, 19, поликлиника №2 – улица Коммунальная, 23, поликлиника №3 – улица Индустриальная, 8.

Телефон call-центра 299-028. Поликлиника также проводит выездную вакцинацию на предприятиях. Справки по телефону 53-49-42 (приемная главного врача).