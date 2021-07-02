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В Печорском районе шесть сирот получили благоустроенное жильё

Ключи от квартир вручили детям-сиротам в Печорском районе. Фото

2 июля в администрации Печорского района прошло вручение ключей от квартир, которые приобретены для детей-сирот. Шесть человек стали обладателями благоустроенного жилья, пишет газета «Печорская правда».

Ключи вручал глава Печорского района Сергей Тарасик. Квартиры переданы по договору социального найма, а по истечении пяти лет могут быть приватизированы на общих основаниях.

Счастливыми обладателями жилплощади стали Алексей Колесников, Лаура Лонгонен, Станислав Драголюбов, Ксения Матвеева (Заковряжина), Светлана Трушкина и Игорь Плотников.

Консультант территориального отдела Печорского района Комитета по социальной защите Псковской области Светлана Горюнова раздала новоиспечённым обладателям квартир памятки о том, как действовать дальше: где зарегистрироваться, куда обращаться. Также Светлана Горюнова напомнила, что очень важно вовремя оплачивать коммунальные услуги.

Надо отметить, что ещё трое детей-сирот получили ключи от квартир в территориальном отделе Печорского района Комитета по социальной защите Псковской области. А ещё один молодой человек станет обладателем жилья в середине июля.

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