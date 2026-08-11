Некоторым семьям в Псковской области начали перечислять выплаты на школьную и спортивную форму
Министерство социальной защиты Псковской области направило деньги для ежегодной выплаты на одежду для учебных занятий и спортивной формы, сообщили ПАИ в ведомстве.
Пять тысяч рублей дадут на каждого ребёнка из многодетной малоимущей семьи, обучающегося в муниципальных или государственных общеобразовательных организациях в Псковской области.
Средства зачислят на счета граждан в беззаявительном порядке, если один из родителей получает ежемесячную денежную выплату как многодетная семья. Дополнительные выплаты планируется осуществить в конце августа и начале сентября этого года.
Если деньги не поступят до 30 сентября, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
Ранее министерство социальной защиты Псковской области направило на соцвыплаты более 40 млн рублей. Кроме того, страховые пенсии более 40 тысяч работающих пенсионеров в Псковской области с августа увеличились.
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