В Себежском районе мотоциклист госпитализирован после ДТП с опрокидыванием

19:47, 03 июля 2021, ПАИ

Мотоциклист госпитализирован после ДТП с опрокидыванием, передаёт корреспондент газеты Себежского района «Призыв».

Авария произошла 3 июля у дома № 82 на улице Ленина в населённом пункте Идрица Себежского района.

По предварительной информации, мотоциклист на закруглении автодороги не справился с управлением и опрокинулся.

Пострадавший мужчина госпитализирован в Себежскую районную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.