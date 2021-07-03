В Себежском районе мотоциклист госпитализирован после ДТП с опрокидыванием
Мотоциклист госпитализирован после ДТП с опрокидыванием, передаёт корреспондент газеты Себежского района «Призыв».
Авария произошла 3 июля у дома № 82 на улице Ленина в населённом пункте Идрица Себежского района.
По предварительной информации, мотоциклист на закруглении автодороги не справился с управлением и опрокинулся.
Пострадавший мужчина госпитализирован в Себежскую районную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
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