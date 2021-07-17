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Страна и мир

Компания Ford выпустила парфюм c ароматом бензина и выхлопной трубы

Тот самый парфюм от компании FORD. Фото auto.mail.ru

Компания Генри Форда придумала интересную новинку. Они выпустили парфюм с ароматом бензина и выхлопных газов, сообщает auto.mail.ru. По идее создателей, парфюм должен пользоваться спросом у владельцев электрокаров, ведь электрические автомобили, словно «неживые», никак не пахнут.

Причём Mach-Eau (так называются эти духи) нельзя купить в магазине или шоурумах дилера. Автоконцерн использует его в маркетинговых целях, чтобы напомнить всем, что двигатели внутреннего сгорания могут ещё долго послужить людям в автомобилях.

За отправную точку для парфюма Ford были взяты химические вещества, которые выделяют знакомые нам ароматы в салоне автомобиля, а также непосредственно запах двигателя и бензина. К ним были добавлены бензальдегид, пахнущий миндалём, и пара-крезол. одна из ключевых составляющих запаха автомобильных шин. Окончательный букет был создан добавлением ноток имбиря, лаванды, герани и сандала, придавших парфюму металлический и дымный акценты.

Сам же фллакон напоминает контуры бензиновой колонки.

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