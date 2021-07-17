Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Четыре пожара ликвидировано в Псковской области

В Псковской области за минувшие сутки ликвидировано четыре пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Четыре гаража, автомобиль и хозяйственная постройка горели на улице Лесной в Пскове. В результате пожара сгорела хозяйственная постройка – сарай, сгорел один гараж и повреждено огнём три гаража. По всей площади огнём повреждён автомобиль Daewoo Matiz 2004 года выпуска.  Предположительная причина пожара – поджог. Спасён четыре гаража, один автомобиль.

В 5-этажном многоквартирном жилом доме на Октябрьском проспекте, 41/48 в чердачном помещении в подъезде № 7 огнём повреждены перекрытия. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы усилителя слаботочных систем. В ходе ликвидации возгорание эвакуировано 35 человек (из них двое детей).

Возгорание жилого дома произошло в дер. Михалкино Опочецкого района. В результате пожара в жилом доме размером 7 х 9 метров сгорела кровля по всей площади, дом выгорел изнутри. Предположительная причина пожара – грозовой разряд.

Бесхозное строение загорелось рано утром на улице Турбаза в Пушкинских Горах. В результате пожара в строении сгорела кровля по всей площади. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к идее сделать четырехдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 июля 2021

Сегодня выйдет в эфир десятый выпуск программы «Псковская сводка»
16 июля 2021

Неизвестные сломали забор вокруг мельницы Кукка в Пскове
16 июля 2021

Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где пострадал ребенок
16 июля 2021

Одиннадцатилетнего велосипедиста сбили в Великих Луках
16 июля 2021

Пьяный мужчина сделал ложный вызов экстренных служб в Пустошкинскую администрацию
16 июля 2021

Один лесной пожар зафиксирован в Псковской области за сутки
16 июля 2021

Тело погибшего мужчины извлечено из реки Ловать в Великолукском районе
15 июля 2021

Прокуратура Гдовского района пресекла продажу плёнки для сокрытия автономеров

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...