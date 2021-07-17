Четыре пожара ликвидировано в Псковской области

12:57, 17 июля 2021, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки ликвидировано четыре пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Четыре гаража, автомобиль и хозяйственная постройка горели на улице Лесной в Пскове. В результате пожара сгорела хозяйственная постройка – сарай, сгорел один гараж и повреждено огнём три гаража. По всей площади огнём повреждён автомобиль Daewoo Matiz 2004 года выпуска. Предположительная причина пожара – поджог. Спасён четыре гаража, один автомобиль.

В 5-этажном многоквартирном жилом доме на Октябрьском проспекте, 41/48 в чердачном помещении в подъезде № 7 огнём повреждены перекрытия. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы усилителя слаботочных систем. В ходе ликвидации возгорание эвакуировано 35 человек (из них двое детей).

Возгорание жилого дома произошло в дер. Михалкино Опочецкого района. В результате пожара в жилом доме размером 7 х 9 метров сгорела кровля по всей площади, дом выгорел изнутри. Предположительная причина пожара – грозовой разряд.

Бесхозное строение загорелось рано утром на улице Турбаза в Пушкинских Горах. В результате пожара в строении сгорела кровля по всей площади. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.