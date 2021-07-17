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Сборная Германии ушла с поля из-за оскорбления противником игрока команды

Немецкая команда ушла с поля из-за расового оскорбления игрока. Фото Telegram

Немецкие футболисты не стали доигрывать товарищеский матч с Гондурасом из-за расистских оскорблений, сообщает Telegram-канал «Караульный».

За пять минут до конца игры со счётом 1:1 немцы ушли с поля после оскорблений в адрес своего защитника Джордана Торунариги от команды противника. Позже игроки гондурасской сборной извинились перед Торунаригой в раздевалке, сообщил главный тренер немецкой сборной Штефан Кунц. Он добавил, что на этом конфликт был урегулирован и в дальнейшем он не станет предпринимать каких-либо действий в отношении обидчиков.

В своём Twitter сборная Гондураса сообщила, что между игроками возникло недопонимание, но не уточнила, из-за какого именно высказывания.

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