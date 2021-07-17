В поле — воин: «Красный призрак» Андрея Богатырева — прорыв в отечественном кино о войне

12:08, 18 июля 2021, ПАИ

На стриминговых платформах можно посмотреть «Красного призрака» Андрея Богатырева — суровый военный триллер в лучших постмодернистских традициях Квентина Тарантино, скрещенный с советскими лентами о Великой Отечественной. Кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов объясняет, почему «Красный призрак» — это наконец-то вовсе не очередной конвейерный патриотический блокбастер, а крайне убедительный прорыв в российском кино о войне.

Суровой зимой 1941 года, выйдя из плотного немецкого окружения возле города Вязьмы, крошечный отряд советских солдат, утопая в сугробах, прорывается через лес — им необходимо добраться до ближайшего населённого пункта. Среди бойцов — тяжело раненный командир (Олег Васильков), морской пехотинец (Павел Абраменков), старший лейтенант (Вячеслав Шихалеев), беременная медсестра Вера (Полина Чернышова), опытный воин почётного возраста (Владимир Гостюхин) и его безмолвный сын с подбитым глазом. Ещё позже к группе случайно присоединяется найденный в кустах совсем молодой сиплый солдат, ему дают кличку подстать виду — Замороженный (Юрий Борисов). Все они, переночевав в ближайших развалинах, наутро оказываются на заброшенном хуторе. Но, как выясняется, ловить там особо нечего: в более-менее целом доме вся еда отравлена злобными врагами, провиант на исходе, да и печь нечем растопить. Поэтому, оставив беременную боевую подругу, остальные отправляются на поиски хоть каких-то продуктов и спичек. Но долгожданный привал в тёплом месте срывают фашисты, показавшиеся на горизонте — отряд карателей вермахта тоже решил перевести дух. Правда немцы насторожены и все как на иголках: по обе стороны баррикад давно ходит легенда о Красном призраке (Алексей Шевченков) — неуловимом и чуть ли не неуязвимом советском снайпере, истребляющем гитлеровцев пачками.

Режиссёр Андрей Богатырев («Иуда», «Белые ночи», «Дикая лига»), выпускник Академии кинематографического и театрального искусства имени Никиты Михалкова, тоже в каком-то смысле Красный призрак: он, можно сказать, в одиночку противостоит всем тем напыщенным, неоправданно дорогущим и бездарным помпезным лентам о Великой Отечественной, ежегодное конвейерное производство которых сейчас налажено в России. И это, как выяснилось, оказался уверенный и дерзкий ответ, действительно впечатляющий.

«Красный призрак», что сразу становится очевидно, — непривычное кино о Великой Отечественной, оно практически не укладывается в прописанные российским кинематографом рамки нормальности, поэтому настолько долго шло к широкому зрителю: фильм был задуман ещё семь лет назад, сценарий многократно переписывался и после финансовой поддержки Минкультуры кино запустилось в производство в 2018 году. Дальше «Призрак» катался по фестивалям, его хорошо приняли на смотре «Окно в Европу», лента также получила спецприз в рамках ММКФ-2020, а теперь ещё и продана в более чем 100 стран мира. Чего говорить, сам Никита Михалков назвал «Красный призрак» «лучшим фильмом последнего времени о войне, который будет понятен и интересен молодому поколению».

Такая непривычно бурная реакция на российское кино и заведомый оглушительный успех объяснимы. Прежде всего в «Призраке» поражает форма — это смелый и бойкий вестерн (истерн), помещённый в сеттинг Великой Отечественной войны. Где намеренно в первой половине, сразу после завязки, несколько замедлено развитие событий, происходящих в крайне тесной локации. По сути, из необъятного контекста войны вырван и рассказан в рамках сюжета отдельный крохотный эпизод, небольшой случай с попаданием героев в непредвиденные обстоятельства, который идеально ложится в канон вестернов. Все детали жанра на виду: захудалый городок здесь заменен на вымершую деревню, в ее границах непременно обязаны столкнуться две враждебно настроенные «банды», в каждой из которых найдётся свой архетипичный лидер и набор стереотипных бойцов. Ярче всего персонажи представлены на стороне Красной армии, немцы — традиционно сборище тупиц, пушечное мясо разной степени тучности, из которых выделяется только харизматичный офицер Браун (австриец Вольфганг Черни, игравший как в «Собиборе» с «Т-34», так и в «Миссия невыполнима: Племя изгоев»): он хладнокровен, умён и тактичен, выступает кем-то вроде майора Хеллсторма (Аугуст Диль) из тарантиновких «Бесславных ублюдков». Восходящий российский артист, звезда «Быка» и «Серебряных коньков» Юрий Борисов, которого из-за промоматериалов можно ошибочно принять за главного героя «Красного призрака», является, скорее, найдёнышем, мелькающим преимущественно на втором плане напуганным мальчиком, чудом прибившимся к армейскому отряду. Его герой не выполняет практически никакой функции, весь фильм почти не издаёт ни звука, а его присутствие в некоторых эпизодах вовсе остаётся незаметным. Борисов, что странно и несправедливо, обидным образом теряется на фоне остальных, от него ждёшь большей вовлечённости в происходящее, прорыв на линию первого плана, но получаешь на выходе одни талантливо выпученные глаза, несколько охрипших фраз и пару-тройку неуклюжих стычек с немцами.

Законы формы и содержания вестерна здесь строго соблюдены, и создатели «Красного призрака», скорее, обращаются напрямую к первоисточникам, а не к постмодернистским вещам великого Квентина Тарантино. Другими словами, у Богатырева удивительно удачным образом смешались в картине Акира Куросава и спагетти-вестерны Серджо Корбуччи, реализм Сэма Пекинпы или ирония того же Серджо Леоне. В бурлящем коктейле стилей обнаружится и наследие советского кинематографа — заметно, что здесь ориентировались на «Дачную поездку сержанта Цыбули», «Крепкий орешек» (1967) или «Мерседес уходит от погони». От Тарантино позаимствован лишь приём с отсроченной кульминационной кровавой бойней — пружины саспенса весь фильм постепенно сжимаются, напряжение к финалу нарастает с космической скоростью.

Дух вестернов не выветривается до последнего кадра, его подкрепляет поистине величественный саундтрек Сергея Соловьева, явно вдохновлённый Эннио Морриконе, знакомыми громкими нотами передающий ему привет, и начальные алые рукописные титры, грозно всплывающие под музыку на фоне снежной поляны. В центре всей притчи, правдоподобной военной байки (в основе лежат реальные рассказы ветеранов и проза Константина Симонова) находится собирательный образ советского солдата в виде некоего почти неуязвимого самурая, в одиночку проходящего свой нелёгкий путь воина, в поистине грандиозном финале которого он должен сразиться в дуэли с антагонистом со стрижкой из барбершопа. Непобедимого снайпера-призрака сыграл не менее талантливый Алексей Шевченко, и он полностью крадёт картину у Юрия Борисова: он создал образ максимально фактурного, необходимо брутального и ловкого героя, самоотверженность которого бьёт через край. Андрей Богатырев вместе с соавторами задаются лишь одним вопросом: кто же он в таком случае, неизвестный солдат? Отвечают сами весьма однозначно: это весь советский народ, любой боец Красной армии в те годы был таким же непобедимым героем, иногда и с приставкой «супер», делая невероятное и невозможное, выгрызая победу, то есть подобным мог стать абсолютно каждый.

Вот и «Красный призрак» Богатырева, пройдя череду настолько сложных творческих испытаний, практически зубами вырывает победу у высоколобых крупнобюджетных военных блокбастеров, предлагающих вместо людских эмоций и переживаний одноразовое аттракционное развлечение с тонной CGI. У Андрея Богатырева получился лишённый даже малейшего намека на пафос вестерн крепкой режиссёрской руки, военное кино, которое поразительным образом не скатывается в чёрную комедию или глупую пародию (здесь вспоминаются дурные «Танки» Кима Дружинина), всё держится здесь под контролем, дозирована даже едкая ирония. Это самобытно и грандиозно при всей как производственной, так и событийной скромности. «Красный призрак» даёт отпор всем тем академическим и помпезно-патриотическим лентам про Великую Отечественную с помощью реализма, который уже почти полностью выветрился из современных лент, сделав их преступно бездушными. Картина Богатырева, где сосредоточилась в разных пропорциях и драма, и экшен, потрясает смелостью, неподдельной жизнью в кадре и естественностью, режиссёр нещадно крошит винтовочным прикладом в труху все привычные представления о военном кино и говорит в жанре наконец-то хоть что-то новое, лишь под верным углом пристально оглянувшись на старое.