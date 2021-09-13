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Культура

Фильм Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» представят на Варшавском кинофестивале

Фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» будет представлен в программе In Discoveries на Варшавском кинофестивале (WFF) в октябре 2021 года. Об этом сообщается на странице прокатной компании, выпускающей фильм, CTB Film Company в Facebook.

Съемки фильма, в основу которого легли рассказы петербургского писателя Кирилла Рябова, прошли в Санкт-Петербурге осенью 2020 года. Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд и Алесь Снопковский.

Участие фильма в программе фестиваля стало возможным благодаря инициативе Focus on Festivals, организованной Roskino. На флагманском мероприятии «Key Buyers Event» в июне этого года была запущена программа «Focus on Festivals», основной целью которой стала поддержка и продвижение авторского кино на международные фестивали. В ходе объявленного весной open call’а поступили порядка 50 заявок на участие, в финальный лайн-ап было отобрано 18 проектов – семь из них дебюты – на разных стадиях производства. Одним из этих проектов стал фильм «Хорошие девочки попадают в рай» режиссёра Дмитрия Месхиева, спродюсированный компанией СТВ.

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