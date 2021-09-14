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Культура

Дмитрий Маслеев: Третий концерт Рахманинова – это «эверест» среди фортепианных произведений

Новый сезон Псковской областной филармонии откроется шедеврами финского и русского классиков XIX века. Приглашенным солистом выступит уже знакомый псковичам известный пианист, обладатель Золотой медали Международного конкурса имени Петра Чайковского, победитель престижных международных конкурсов Дмитрий Маслеев. В преддверии концерта музыкант рассказал, чем удивит зрителей программа вечера, какими качествами сегодня должен обладать артист, чтобы быть востребованным в разных уголках мира, и с чего стоит начинать знакомство с музыкой.

- Псковские зрители уже успели познакомиться с вами на концерте под открытым небом «На страже мира. Александр Невский – 800» в честь 800-летия святого великого князя Александра Невского. Сейчас вы открываете новый филармонический сезон, что тоже знаменательно, ведь в этом году Губернаторский симфонический оркестр празднует юбилейный, 25-й сезон своей деятельности. Расскажите, каковы ваши впечатления от сотрудничества с Николаем Хондзинским и оркестром?

- Впечатления от работы с оркестром под управлением маэстро Хондзинского самые положительные, поэтому я очень рад, что вскоре смогу побывать у вас второй раз. И открывать сезон для меня – большая честь!

- Чем удивит зрителей концерт-открытие?

- Мы будем исполнять 3-й концерт Рахманинова. Это «эверест» среди фортепианных концертов, невероятно глубокое, сложное сочинение. Но 40 минут звучания проходят как на одном дыхании. Я уверен, что публика не уйдёт разочарованной в этот вечер.

- География ваших выступлений весьма обширна. Вы активно гастролируете в городах Германии и Франции, сотрудничали с ведущими оркестрами Европы, участвовали в известных европейских фестивалях. По вашему мнению, какими качествами сегодня должен обладать артист, чтобы быть востребованным в разных уголках мира?

- Сложный вопрос, так как качеств может и должно быть много. Это и, конечно же, профессионализм, харизма, собственный стиль. И конечно, большое везение, я всегда благодарю судьбу за то, что могу играть на сцене.

- Что бы вы пожелали тем зрителям, которые только погружаются в мир классической музыки или открывают этот мир для себя по-новому?

- Конечно, нужно начинать знакомство с музыкой, слушая общепризнанные шедевры, и не бояться идти на концерт в филармонию. Живое звучание инструментов и радость творчества «в данный момент» ничто не заменит. Так что с удовольствием приглашаю всех на наш концерт!

17 сентября псковские зрители услышат игру Дмитрия Маслеева и смогут по достоинству оценить его талант. Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области – Николай Хондзинский. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии  

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