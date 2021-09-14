Украсть кроссовки и носки помешала псковичу Росгвардия

10:44, 15 сентября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы 32-летнего мужчину, который пытался украсть из магазина обувь и носки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 сентября около 14:14 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о том, что из магазина на улице Рокоссовского поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала кроссовки и 5 пар носков.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.