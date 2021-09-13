Международный день охраны озонового слоя отмечается 16 сентября
16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Об этом сообщает портал calend.ru.
Праздник был учрежден в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.
Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».
16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.
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