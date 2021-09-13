Международный день охраны озонового слоя отмечается 16 сентября

08:07, 16 сентября 2021, ПАИ

16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник был учрежден в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.