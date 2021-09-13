Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Международный день охраны озонового слоя отмечается 16 сентября

16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник был учрежден в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

13 сентября 2021

Владимир Путин вручил награды победителям Паралимпийских игр в Токио
12 сентября 2021

В китайском городе выявили вспышку коронавируса
07 сентября 2021

Одной из мировых достопримечательностей стал пёсик из Гданьска
07 сентября 2021

Сегодня состоится матч 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Россия – Мальта
06 сентября 2021

Умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо
04 сентября 2021

Таяние вечной мерзлоты может привести к пробуждению неожиданных вирусов
03 сентября 2021

Премьер-министр Японии уйдёт в отставку из-за Олимпиады
02 сентября 2021

Их ждали 40 лет. Шведская группа «ABBA» записала новый альбом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...