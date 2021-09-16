Общественная палата Псковской области аккредитовала самое большое количество наблюдателей на выборы

15:31, 16 сентября 2021, ПАИ

Самое большое количество наблюдателей на выборы аккредитовала общественная палата Псковской области. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов поблагодарил общественную палату и отметил, что она ответственно подошла к подготовке к выборам.

«Центр общественного наблюдения за выборами – очень интересный проект общественной палаты. Сейчас тут идёт корректировка всех камер. Выборы будут проходить честно и легитимно», - добавил Сопов.

В течение всех трёх дней для работы в центре закреплены члены Избирательной комиссии, которые смогут прокомментировать то, что в данный момент происходит на камерах.

«Голосование проходит по новому положению, и нужно четко понимать, как проходит сам процесс голосования», - добавил спикер, отметив, что на каждом участке голосования будут выдавать СИЗы и соблюдаться все эпидемиологические правила.

Напомним, Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове начнёт работать 17 сентября.