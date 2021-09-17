Губернатор: От выбора каждого жителя Псковской области зависит развитие региона в ближайшие годы

10:29, 17 сентября 2021, ПАИ

«От выбора каждого жителя Псковской области зависит, как регион будет развиваться ближайшие несколько лет», - заявил губернатор Михаил Ведерников журналистам. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 17 сентября глава региона одним из первых проголосовал на выборах.

«Вы видите, какая огромная помощь нам оказывается со стороны президента, правительства РФ. Важно прийти проголосовать, потому что мы выбираем в эти дни и депутатов Государственной Думы, и депутатов Псковского областного Собрания», - отметил губернатор.

Напомним, 17 сентября в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания. Работу также начал и Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове.

Избиратели получат на руки 4-5 бюллетеней, два из которых – по Госдуме и два – по Псковскому областному Собранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках соблюдаются меры безопасности: гражданам выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков разделены. Из-за ситуации с коронавирусом голосование проходит в течение трёх дней, что помогает избежать массового скопления людей.