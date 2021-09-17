Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области

11:40, 17 сентября 2021, ПАИ

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с начала пандемии от болезни умерли 730 пациентов медучреждений области.

Всего в регионе подтвердились 48 568 случаев заражения коронавирусом, в том числе 107 — за прошедшие сутки. Выздоровели 42 020 человек, из них 99 — за минувшие 24 часа.

На данный момент в Псковской области проведено 522 350 исследований на COVID-19.