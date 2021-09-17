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Общество

Журналисты из Псковской области могут принять участие в конкурсе «Моя Земля – Россия 2021»

Минсельхоз России объявляет о приеме заявок на Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике Национальная премия «Моя Земля — Россия 2021», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию приглашаются журналисты российских СМИ, индивидуальные авторы, блогеры и фотокорреспонденты, которые предоставят свои проекты до 31 октября 2021 года.

Задача конкурса — популяризировать передовой опыт развития сельских территорий и агротуризма, повысить значимость сельскохозяйственного труда, сохранить народные традиции и историко-культурные ценности, а также создать положительный образ российского села. Он пройдет в 12 номинациях в категориях сельскохозяйственное производство, сельские территории и социальная проблематика (люди «на земле»).

В состав жюри войдут представители органов государственной власти, авторитетные журналисты и блогеры по сельской тематике, а также наиболее успешные российские фермеры. Они выберут лучшие проекты по степени актуальности и охвату выбранной темы, четкости обозначенных проблем и глубине ее проработки. Кроме того, материалы оценят по мастерству подачи, включая логику, дизайнерское оформление и глубину раскрытия темы.

Награждение победителей пройдет на торжественной церемонии в ноябре текущего года.

Ежегодная премия для журналистов, индивидуальных авторов, блогеров и фотокорреспондентов «Моя Земля — Россия» проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с 2014 года. С 2020 года проект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.

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