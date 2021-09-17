В Пскове молодые люди занимались незаконной расклейкой агитматериалов
В Пскове молодые люди занимались незаконной расклейкой агитматериалов. О самом факте расклейки, как это произошло и что в ситуации разбираются правоохранительные органы сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В редакцию обратился мужчина, заметивший факт незаконного распространения агитационных материалов. Гражданин проезжал по Сиреневому бульвару и заметил плакаты, которых ранее не было. Заехав в один из дворов, мужчина заметил двух юношей, расклеивающих агитационные материалы, по цветовой гамме и шрифту напоминающие плакаты партии «Яблоко».
Мужчина вызвал полицию. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов юноши рассказали, что не знали о том, что нельзя заниматься расклейкой листовок в дни голосования и отметили, что просто выполняли задание.
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