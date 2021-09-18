Явка на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 27,25%
Явка на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва на момент закрытия избирательных участков в 20:00 18 сентября составила 28,18%, сообщает Избирательная комиссия Псковской области.
Явка на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 27,25%. Явка на выборах Главы Куньинского района — 39,08%. Явка на выборах Главы Новосокольнического района — 29,18%.
Напомним, выборы в Государственную Думу РФ и Псковское областное Собрание депутатов проходит впервые в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября.
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